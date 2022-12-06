Эстебан Окон: «Уверен, Шумахер вернется в «Формулу-1»
Эстебан Окон высказался о будущем своего друга Мика Шумахера.
После двух сезонов в составе «Хааса» Шумахер покинул «Формулу-1». По мнению Окона, Мик еще не провел свой заключительный Гран-при.
«Я считаю, что он вернется. Конечно, он и его команда будут упорно работать над возвращением. Я уходил из «Ф-1» и понимаю, каково это – вернуться спустя два года.
Однако я упорно и целеустремленно трудился и был наготове – это позволило вернуться. И я уверен, что он получит новый шанс», – заявил пилот «Альпин».
После того, как французская команда потеряла Фернандо Алонсо и Оскара Пиастри, Окон сообщал, что с радостью поработал бы с Шумахером. Новым напарником Эстебана станет Пьер Гасли из «Альфа Таури», а Мик, вероятно, займет место резервиста в одной из команд.
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