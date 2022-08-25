Эстебан Окон: «Хотелось бы видеть Шумахера своим напарником. По очевидной причине – он мой хороший друг»

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Пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что был бы рад видеть своим новым напарником Мика Шумахера.

При этом Окон ясно дал понять, что никак не участвует в процессе выбора пилота для «Альпин» и лишь высказывает свое мнение:

«Я никак не обсуждаю этот вопрос внутри команды. Я в полной мере доверяю Лорану Росси [босс «Альпин»] и Отмару Сафнауэру [руководитель команды], у них явно много дел. Уверен, они получили уже сотни звонков от людей, заинтересованных занять место в «Альпин». Так что нет, я в этом никак не участвую.

Но мне правда хотелось бы видеть Мика Шумахера своим напарником. По очевидной причине – он мой хороший друг. Но нашептывать свое мнение боссам на ухо я не буду. Решать будут они.

Это решение явно принимать не мне. Я буду рад поработать с Миком. Но решать будет команда. Если все сложится именно так – будет здорово».

Окон заявил, что не будет против любого напарника, в том числе возвращения в команду Даниэля Риккардо:

«На самом деле для меня не важно, кто будет моим напарником, я продолжу выполнять свою работу, как и раньше. Продолжу работать над тем, чтобы все лучше понимать машину. И по ходу сезона-2022 мы добились огромного прогресса.

Я стал совсем другим гонщиком, нежели раньше. Я намного больше знаю о команде, о машине, и о том, как использовать то, что есть в моем распоряжении. И кто бы ни был моим напарником в следующем году, я продолжу выполнять свою работу. И пока я буду доволен своими выступлениями, у меня не будет причин для беспокойства».

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