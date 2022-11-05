Фернандо Алонсо: «Открыт к идее выступить с Ферстаппеном на «24 часах Ле-Мана»

будет рад провести с «24 часа Ле-Мана».

Испанский гонщик является двукратным победителем легендарного марафона. Его коллега из высказывался о желании принять участие в гонках на выносливость.

«Я знаю, что Макс хотел бы однажды заняться гонками на выносливость и провести «24 часа Ле-Мана». Безусловно, я открыт к тому, чтобы сделать это вместе. Думаю, мы можем дать шанс этой идее, если получится выступить за конкурентоспособную команду», – сказал Алонсо в интервью De Telegraaf.

Отец Макса Йос Ферстаппен в 2008 году выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2. Фернандо спросили о возможности погоняться вместе с Ферстаппеном-старшим:

«Я бы предпочел Макса. Но я также очень уважаю Йоса. Он в итоге может стать руководителем команды!»

Макс Ферстаппен: «Хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость, 24-х часовые марафоны – это нечто»

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