Макс Ферстаппен о возможном уходе из «Ф-1» в 2028 году: «В какой-то момент начинаешь задаваться вопросом, что важнее – семья или «Ф-1»?

Пилот «Ред Булл» не стал исключать того, что может закончить карьеру в 31 год – к моменту истечения своего контракта с австрийской командой.

Нынешний контракт двукратного чемпиона «Формулы-1» с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года.

«Я не знаю, что будут делать потом (по истечении контракта). Вероятно, также решение будет зависеть и от того, насколько конкурентоспособны мы будем в 2028 году. У меня еще есть время. Сейчас я в любом случае не собираюсь принимать радикальных решений.

При этом мне бы хотелось заняться и другими вещами. «Формула-1» – потрясающий чемпионат, я уже очень многого добился, я очень этому рад и горжусь этим. Но при этом нам приходится очень много путешествовать, проводить много времени в дороге, гонок очень много.

И в какой-то момент ты начинаешь задаваться вопросом, что для тебя важнее всего? Что важнее – семья или ? И тебе нужно принимать решение», – рассказал Ферстаппен.

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