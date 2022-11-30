Босс «Ф-1» Доменикали: «С учетом роста популярности серии 24 Гран-при за сезон – это оптимальное число»

Исполнительный директор «Формулы-1» подтвердил, что руководство чемпионата не собирается увеличивать количество этапов и превышать отметку в 24 Гран-при.

В сезоне-2023 в «Формуле-1» должно было впервые пройти 24 этапа. Однако на данный момент Гран-при Китая с вероятностью в почти 100 процентов будет отменен. Будут ли владельцы «Ф-1» заменять шанхайский этап другим Гран-при пока неизвестно.

«Предела нет. Шутка, разумеется. Предел – это, вероятно, 24 Гран-при, которые как раз должны пройти в следующем сезоне. Мне кажется, что с учетом роста популярности «Ф-1» по всему миру, это оптимальное число этапов. Больше не надо», – рассказал Доменикали.

Гран-при Китая не состоится в 2023 году из-за политики нулевой терпимости к ковиду (BBC)

Календарь «Ф-1» на 2023 год: рекордные 24 Гран-при, возвращение Китая и Катара, Монако остается, 3 этапа в США