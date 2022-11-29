Даниэль Риккардо: «Приеду ли я на какие-нибудь Гран-при в 2023-м? Вегас – точно»

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Даниэль Риккардо посетит около половины гонок «Ф-1» в сезоне-2023. 

Резервный гонщик «Ред Булл» отметил, что обязательно посетит домашний Гран-при Австралии, а также новую гонку в календаре чемпионата мира в Лас-Вегасе. 

«Разумеется, я хочу гоняться. Но мне будет приятно провести какое-то время без перелетов и всего остального. Приеду ли я на какие-нибудь Гран-при? Вегас – точно. Я сам себя туда приглашу. Еще, разумеется, Австралия. Это само собой.

В общей сложности я посещу где-то дюжину гонок», – сказал Риккардо.

Риккардо в «Ред Булл», Ферстаппен – чемпион «Ф-1» по заработку, титул команды Хэмилтона в битве с коллективом Росберга и другие гоночные события за неделю

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