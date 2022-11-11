Пьер Гасли о возможной дисквалификации: «Ситуация неприятная и довольно деликатная. ФИА должна поменять правила»

Пьер Гасли надеется на изменение системы штрафных баллов в «Формуле-1».

Гонщик за прошедший год заработал 10 штрафных баллов, и в случае получения еще двух будет автоматически дисквалифицирован на один Гран-при.

До сих пор единственным пилотом, заработавшим дисквалификацию, был Ромен Грожан, который устроил массовый завал на старте Гран-при Бельгии в 2012 году.

По мнению Гасли, система штрафных баллов в «Формуле-1» должна быть пересмотрена.

«Не совру, если скажу, что ситуация неприятная и довольно деликатная – в определенной степени немного неловко находиться в положении возможной дисквалификации.

В действительности не чувствую, что был каким-то особо опасным в последние 12 месяцев – и дисквалификация стала бы слишком суровым наказанием.

Мы много общались с ФИА в попытках найти решение.

Я хочу выступать во всех гонках, и надеюсь завершить сезон с «Альфа Таури» как можно лучше. Кроме того, я надеюсь поучаствовать во всех гонках 2023 года и постараться добиться максимума с «Альпин». На карту поставлено многое, ведь никто не знает, что будет в следующем сезоне. Может я буду бороться за титул – в таком случае не могу рисковать дисквалификацией на гонку и потерей шансов на победу в чемпионате.

В общем, сложная ситуация, я много раз обсуждал ее с – нынешние правила слишком суровые для гонщиков: несмотря на то, что штрафные баллы не всегда дают за опасный пилотаж, последствия могут оказаться слишком серьезными.

Надеюсь, до конца уик-энда мы найдем какое-то решение, чтобы не оказаться в глупой ситуации», – считает Гасли.

Пьера поддержал из «Альфа Ромео»:

«Вряд ли Пьер заслужил текущее положение. Таковы нынешние правила, но главное – как мы поступим с ними в дальнейшем».

из «Уильямса» также считает, что нынешняя система несправедливая:

«Я тоже набрал довольно много штрафных очков, и полностью согласен с Пьером. Кажется, в мою лицензию добавили три балла за нарушение границ трассы – это не выглядит чем-то опасным ни для меня, ни для других гонщиков.

Еще два балла я получил за столкновение с Лансом Строллом в Джидде, хотя после гонки все гонщики сошлись во мнении, что это была не моя вина. Так что мне начислили много незаслуженных баллов.

Так что мы все это обсуждаем. Думаю, будут перемены. Но что будет с уже набранными очками? С этим нужно что-то делать – не думаю, что кто-то из нас опасный гонщик.

Разумеется, опасных нужно штрафовать, но думаю, что многие, кого сейчас наказывают, получают баллы не из-за опасных действий».

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