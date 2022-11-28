Тото Вольфф: «Догнать «Феррари» и «Ред Булл» будет очень сложно из-за шестимесячной задержки развития болида»
Тото Вольфф считает, что в развитии гоночной машины «Мерседес» отстает от «Ред Булл» и «Феррари» «на много месяцев».
«Мы потеряли много месяцев разработки на решение проблемы галопирования, и только потом смогли реально прибавить в скорости.
Простое добавление прижимной силы ни к чему не приводило – гонщики ее не ощущали, а машина вела себя все более непредсказуемо и подпрыгивала все сильнее. Так что, учитывая шестимесячную задержку в улучшении характеристик болида, догнать «Феррари» и «Ред Булл» будет очень сложно», – заявил Вольфф.
После многолетнего доминирования в «Ф-1» в 2022 году «Мерседес» одержал всего одну победу.
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