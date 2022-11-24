Гельмут Марко: «Ред Булл» открыт к приглашению Феттеля в руководство. Но придется больше работать за малую долю зарплаты гонщика»

Гельмут Марко предупредил о непростой менеджерской работе в «Формуле-1».

Четырехкратный чемпион мира завершил карьеру основного гонщика серии, однако не исключил, что вернется в «Ф-1» в составе руководства одной из команд.

была всей моей жизнью. И в каком-то смысле хочется полностью закрыть эту дверь, потому что есть столько других замечательных вещей. Но это не отменяет мою невероятную страсть к автоспорту», – признался Феттель.

Советник и бывший начальник Себа ответил ему во время совместного интервью немецкому Sky.

«Намек понят. У «Ред Булл» две команды, и мы открыты к этому. Но жизнь будет отличаться от той, которая у тебя была в качестве пилота. Как пешка в руках топ-менеджеров ты будешь приходить на работу раньше, уходить позже и получать лишь малую долю зарплаты гонщика», – сказал Марко.

«Все в порядке. А ранний подъем – с детьми я ни к чему другому и не привык. Кроме того, во время выступлений в «Формуле-3» меня в семь утра разбудил некий .

Как бы то ни было, гонщикам нужно сознательно выделять время на отдых, а у руководителей команд постоянно что-то происходит. Я это знаю», – отреагировал Феттель.

Еще никого в «Ф-1» не провожали как Феттеля: коридор от гонщиков, массовый прощальный забег по трассе, куски болидов в подарок

«Себ воодушевил письмом, когда я считал свою работу незначимой». Пилоты «Ф-1» прощаются с Феттелем