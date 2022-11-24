Зак Браун: «Рассчитываю, что Пиастри бросит вызов Норрису со временем и станет звездой в будущем»

высказался о соперничестве и в «Макларене».

Пиастри будет напарником Норриса вместо Даниэля Риккардо в 2023 году.

«Ландо – один из быстрейших пилотов на решетке, и я ожидаю, что Оскар будет рядом. Рассчитываю, что у Оскара появятся возможности его обыграть, и наоборот. Этого ты и хочешь – когда два гонщика выступают на близком уровне и меняются местами.

У меня нет ожиданий или планов по поводу того, что ему (Пиастри) нужно сделать к определенной дате. Но Ландо столь же быстр, как и любой другой пилот «Формулы-1» и побеждал в гонках на соответствующей машине. Думаю, все с этим согласятся. Так что напарником Оскара станет один из лучших пилотов в мире. Но я вполне рассчитываю на то, что Оскар со временем бросит вызов Ландо», – заявил исполнительный директор .

Браун поделился мнением о том, как Пиастри вел себя за пределами трассы, когда развивалась история с уходом из «Альпин», а также о подготовке к сезону-2023:

«Летом он меня очень впечатлил. Я считаю, что комментарии Отмара [Сафнауэра о непорядочности Пиастри] очень нечестные и неправильные. Это очень несправедливо, особенно со стороны Отмара. [Пиастри] вел себя очень по-взрослому по ходу всей истории. 21-летний пилот выдержал все это давление и внимание, сохранял спокойствие.

Мы посадили его в нашу [старую] машину [на частных тестах в ноябре], и он проявил себя великолепно. Я считаю, что он станет звездой в будущем. Важно, что в этом году он не гонялся. Хотелось бы, чтобы предсезонных тестов было больше – не только для Оскара, а для всех. Потому что по сути ты получаешь полтора дня, а это немного. Полагаю, он станет конкурентоспособным и будет подгонять Ландо. Просто нужно дать ему время для роста в команде».

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