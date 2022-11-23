Ферстаппен, Леклер и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер ( ) и Ландо Норрис («Макларен») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Абу-Даби по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За финальный этап сезона Ферстаппен получил оценку в 9,6 балла, Леклер – 9,0, а Норрис – 8,8.

Рейтинг пилотов на Гран-при Абу-Даби

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,8

4. («Астон Мартин») – 8,6

5. Эстебан Окон («Альпин») – 8,4

6. Джордж Расселл ( ) – 7,6

7. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4

8. Серхио Перес ( ) – 7,2

8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,2

10. («Альпин») – 7,0

Хэмилтон отомстил напарнику Ферстаппена за поражение в 2021-м: отбивался ровно так же, отнял ключевые секунды, а с ними – второе место чемпионата