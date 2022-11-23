Ферстаппен, Леклер и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1»
Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Абу-Даби по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За финальный этап сезона Ферстаппен получил оценку в 9,6 балла, Леклер – 9,0, а Норрис – 8,8.
Рейтинг пилотов на Гран-при Абу-Даби
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0
3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,8
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 8,6
5. Эстебан Окон («Альпин») – 8,4
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6
7. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,2
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,2
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,0
Хэмилтон отомстил напарнику Ферстаппена за поражение в 2021-м: отбивался ровно так же, отнял ключевые секунды, а с ними – второе место чемпионата
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