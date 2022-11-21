Тото Вольфф: «Прошлый сезон был болезненнее для «Мерседеса», чем 2022-й»

рассказал о разочарованиях в последние сезоны.

В 2021 году проиграл титул после ошибки бывшего гоночного директора на Гран-при Абу-Даби. В этом сезоне «Мерседес» не конкурировал с «Ред Булл» и занял третье место в Кубке конструкторов.

Вольфф ответил на вопрос, какой сезон стал более болезненным для немецкой команды.

«Прошлый, без всякого сомнения, потому что тогда мы выступали хорошо. И то, как все завершилось – за пару секунд мы поняли, что это конец. Исход был не в наших руках. И я потерял контроль над ситуацией впервые с тех пор, как был подростком. Если говорить о моем ощущении честности, это абсолютно противоречило моим ценностям.

Нынешний сезон вышел не таким острым в плане эмоций – мы с самого начала знали, что болид недостаточно хорош. Мы понимали проблему постепенно. Это как луковица – ты снимаешь слой, но всегда есть следующий.

Затем мы начали производить корреляции, чтобы понять, где наша не очень хорошая машина может себя проявить. И команда сосредоточилась на конкретных трассах, в то время как на остальных – скажем, в Абу-Даби – в каком-то смысле минимизировала потери.

Это последствия наших действий, а в прошлом году в Абу-Даби все было не так. Мы понимаем, что ошиблись, а другие сработали лучше. В нынешнем сезоне абсолютная меритократия, и это нормально», – сказал Вольфф.

Специалист также поделился мнением о выступлениях Хэмилтона в 2022 году:

«Я считаю, что в этом году он очень и очень хорош. Можно было ожидать, что чемпион мира, у которого отняли титул, вернется и всех уничтожит, однако мы не дали ему достаточно быструю машину.

Он поддерживал нас своей энергией, и порой ему приходилось тяжело. Что касается рекорда по сезонам с победами, не думаю, что это очень важно. Главное – подготовиться к следующему году.

Они очень здорово работают с Джорджем [Расселлом], вместе помогают развивать болид. Я хорошо знаком с ним (Хэмилтоном) 10 лет, и он исключительный человек. В личном плане он лучше, чем все его выступления на трассе. С моей точки зрения, его настрой и образ мышления в этом году были выдающимися».

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