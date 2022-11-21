Джордж Расселл о победе над Хэмилтоном: «В 9 таких случаях из 10 становишься чемпионом»

высказался о победе над Льюисом Хэмилтоном и выступлении в последней гонке сезона.

На Гран-при Абу-Даби Расселл занял пятое место, его напарник по сошел. Джордж расположился на четвертой позиции в итоговой таблице чемпионата, Льюис – на шестой.

«Мы в каком-то смысле взглянули правде в глаза – чтобы бороться с «Ред Булл» в следующем сезоне, предстоит сделать многое. У машины большой потенциал, но рабочее окно слишком узкое. Перепады скорости от гонок от Бразилии, Мексике и Сингапуре до того, что есть сейчас, слишком серьезные.

Если бы мне сказали [о победе над Хэмилтоном] до начала сезона, я был бы невероятно горд и счастлив, поскольку в девяти случаях из десяти ты наверняка станешь чемпионом, если финишируешь впереди .

Но в таком сезоне, когда машина не работает, и у нас обоих случались трудности… Я не сомневаюсь, что он вернется к своему обычному уровню в следующем году, если болид будет способен на победу в чемпионате. Начало года получилось для него трудным, а у меня все шло более гладко. Во второй части сезона ситуация немного перевернулась и, наверное, сбалансировалась», – заявил Расселл.

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