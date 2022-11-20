Валттери Боттас: «Рад, что мы остались впереди «Астон Мартин» – старались сопротивляться как можно дольше»

Пилот «Альфа Ромео» рассказал о стратегии, которой команда придерживалась на Гран-при Абу-Даби, чтобы не позволить соперникам из опередить их в Кубке конструкторов.

В итоге «Астон Мартин» не хватило всего 1 очка, чтобы опередить – до последнего боролся за 9 место на финише, но не сумел совершить еще один обгон.

«Думаю, что сегодня мы в любом случае были не слишком быстры. Но при этом в моем случае мы также выбрали весьма оборонительную стратегию, чтобы демонстрировать хороший темп в конце отрезков и стараться как можно дольше сопротивляться соперникам.

В итоге отрыв по очкам оказался минимальным, но я рад, что мы остались впереди. Стратегия была в том, чтобы дождаться пит-стопов пилотов «Астон Мартин», а затем постараться максимально осложнить им жизнь», – рассказал Боттас.

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