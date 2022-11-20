Йос Ферстаппен о 15 победах Макса: «Слишком часто такое случаться не будет»

прокомментировал триумфальный сезон своего сына .

В Абу-Даби гонщик завоевал свою 15-ю победу в 2022 году, а ранее досрочно оформил второй титул.

«Конечно, все следили за битвой за второе и третье места, но для меня, разумеется, Макс важнее всех. 15 побед – слишком часто такое случаться не будет. Мы должны насладиться моментом. Он выступал фантастически, видно, что он очень силен. Макс понимает, как работать с шинами, контролирует расход, и в конце гонки от них еще что-то остается. Он очень сильно выступал в этом сезоне – вот что можно делать на хорошей машине.

Честно говоря, думаю, пелотон в следующем году будет плотнее. Так устроены правила, и я не против. Качественные сражения на трассе и борьба за титул до самого конца – это была бы фантастика», – сказал бывший пилот «Формулы-1» в интервью Viaplay.

Ферстаппен выиграл 15-ю гонку за сезон, улучшив рекорд «Формулы-1»

Макс Ферстаппен о 15-й победе в сезоне: «Повторить нечто подобное будет невероятно трудно»

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