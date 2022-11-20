Карлос Сайнс: «Хороший сезон для команды – «Феррари» вернулась в борьбу за победы в гонках и в чемпионате»

Пилот подвел итоги Гран-при Абу-Даби и поделился мнением о том, как для команды сложился сезон-2022.

«Думаю, в конечном итоге это был хороший сезон для команды. Нужно учитывать то, где команда находилась в последние два сезона. Мы вернулись в борьбу за победы в гонках, в борьбу за чемпионат – да, я думаю, что в целом это был хороший сезон.

Я знаю, что мы допустили много ошибок и что не так хорошо справились с развитием болида по ходу сезона, как «Ред Булл» и «Мерседес», и эти вещи мы возьмем на вооружение в следующем сезоне. И теперь, вернувшись в борьбу за самые высокие места, мы хорошо понимаем, какие 2-3 вещи нам нужно улучшить.

Ясно, что в целом болид «Ред Булл» более универсальный, он хорошо работает на трассах любого типа. В то время как наша форма в большей степени зависит от особенностей трассы, где проходит Гран-при. Особенно сильно это было заметно во второй половине сезона.

Мне кажется, что в первой половине сезона мы тоже были быстры на всех трассах, а во второй мы просто недостаточно занимались развитием болида. Другие очевидно опередили нас в этом – «Мерседес» в большей степени, «Ред Булл» в меньшей.

Но так бывает, это , первый сезон команды после возвращения к борьбе за победы. И мы понимаем, на какой уровень нам нужно выйти, если мы хотим победить «Ред Булл» и «Мерседес» в следующем сезоне», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: «Мерседес» сломался на пит-стопе и трассе, «Ред Булл» завалил битву за второе место чемпионата

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