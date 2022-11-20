Ландо Норрис: «Макларен» завершил сезон на заслуженном месте»

подвел итоги Гран-при Абу-Даби и сезона-2022 для .

В заключительной гонке сезона англичанин финишировал шестым, а его напарник Даниэль Риккардо – 9-м. Но заработанных очков не хватило коллективу из Уокинга, чтобы опередить соперников из «Альпин» в Кубке конструкторов.

«Мы завершили сезон на высокой ноте, я достаточно подзарядил команду на межсезонье. Сегодня мы очень старались, но чтобы обогнать «Альпин» в командном зачете – требовалось волшебство. Так что мы завершили сезон на заслуженном месте», – сказал Норрис.

«Макларен» занял 5-е место в Кубке конструкторов со 159 очками. заработала 173 зачетных балла.

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