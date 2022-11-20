Себастьян Феттель поблагодарил «Астон Мартин»: «Спасибо за два чудесных года. Вы потрясающие люди. Все – лучшие»

поблагодарил команду по радио после завершения -Даби. Эта гонка стала последней в карьере четырехкратного чемпиона мира.

«Спасибо за два чудесных года. Вы потрясающие люди. Все – лучшие. И еще я хочу поблагодарить двух особенных для меня людей – Антти и Бритту (Антти Контсас и Бритта Реске – физиотерапевт и пиар-менеджер Феттеля – Sports.ru). Спасибо, что были со мной все эти годы», – сказал Себастьян.

В последней гонке в карьере Феттель занял 10-е место и заработал одно очко в личном зачете. Себ завершил сезон на 12-м месте.

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