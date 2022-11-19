Шарль Леклер: «Если на первых метрах гонки появится возможность обогнать Переса, постараюсь ей воспользоваться»

Пилот подвел итоги квалификации к -Даби, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Сегодня мы не могли сделать что-то большее. К сожалению, на трассе я оказался в некотором одиночестве, и впереди меня не было других машин (чтобы воспользоваться слип-стримом). Я бы предпочел, чтобы на втором секторе впереди меня ехал кто-нибудь еще, одному было тяжело. Но мы сами сделали такой выбор.

Возможно, в итоге мы поплатились за этот выбор позицией, учитывая, что Чеко Пересу я уступил всего 0,2 секунды. С другой стороны, с точки зрения общих перспектив в гонке не так важно, каким стартовать – вторым или третьим. Если на первых метрах гонки появится возможность обогнать Переса на старте, я постараюсь ей воспользоваться. Если нет – наберемся терпения и постараемся воспользоваться другими возможностями на более поздней стадии гонки», – рассказал Леклер.

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