Мик Шумахер: «Неожиданно прошел во второй сегмент, позитивная квалификация»

рассказал о последней квалификации за и, возможно, в «Формуле-1».

Шумахер покинет команду после Гран-при Абу-Даби. В квалификации Мик показал 13-е время, его напарник стал 16-м.

«Конечно, здорово, что я неожиданно прошел во второй сегмент. Пелотон очень плотный, и мы выжали из машины все. Жаль, что не хватило до третьего сегмента. Но, как я сказал, разрывы очень маленькие. Если не проезжаешь поворот со 100-процентной точностью, то выбываешь. Тем не менее, позитивная квалификация», – сказал немецкий гонщик.

Главным соперником Мик считает из , который начнет заезд 12-м:

«Завтра нужно хорошо стартовать, а затем в соответствии с этим проводить гонку и, возможно, финишировать выше. И просто получить удовольствие».

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

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