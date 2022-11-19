Себастьян Феттель о последней квалификации в «Ф-1»: «Были эмоции перед сессией. Завтра большой день»

высказался о последней квалификации в «Формуле-1».

Феттель завершает карьеру после Гран-при Абу-Даби. В квалификации пилот показал девятое время.

«Машина оживала. Я очень комфортно чувствовал себя в конце первого сегмента, а затем во втором, так что смог провести третий. В целом сессия хорошая, мы имели возможность завоевать достойную позицию.

Сейчас я все еще в боевом настрое, но перед квалификацией были эмоции. Хотя, уверен, завтра будет большой день.

Также перед нами стоит задача, попытаемся опередить «Альфа [Ромео]» и заработать как можно больше очков, чтобы, возможно, добраться до шестой строчки в Кубке конструкторов», – заявил четырехкратный чемпион мира.

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