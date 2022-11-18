Ральф Шумахер: «Не думаю, что Мик навсегда покинул «Формулу-1»

Экс-пилот «Формулы-1» считает, что «Хаас» должен был дать больше времени на адаптацию в команде.

«Не так нужно обращаться со своими сотрудниками. Именно поэтому итог не удивил. Молодого гонщика нужно продвигать, его нужно приободрять.

Первый год складывался непросто, а потом перед ним внезапно оказался Кевин Магнуссен, у которого уже можно было чему-то учиться – при этом кривая обучения оказалась довольно крутой. Это единственное, что важно для молодого гонщика.

Разумеется, все это – разочарование для молодого спортсмена.

Они явно подходили к вопросу с разными стандартами. Гонщику дают или два, или три года. Например, Юки Цунода гоняет на более быстрой машине, но тоже испытывает трудности.

Не думаю, что Мик навсегда покинул «Формулу-1», – добавил Ральф.

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