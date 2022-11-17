Фернандо Алонсо: «Не знаю, какие эмоции испытывает Феттель. В моем случае я знал, что не прощаюсь»

Пилот поделился мнением о шансах на возвращение в «Формулу-1» в обозримом будущем.

Феттель объявил, что заканчивает карьеру и что сезон-2022 станет для него последним в «Ф-1». Но не стал категорично исключать возможное возвращение в той или иной форме.

Алонсо и сам уходил из «Формулы-1» на два года – и провел 2019 и 2020 сезоны, занимаясь выступлениями в гонках на выносливость и пробуя себя в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Я не знаю, какие эмоции Себастьян сейчас испытывает. Но в моем случае в 2018 году на переднем антикрыле было написано «до скорой встречи», а не «прощайте». Так что да, в моей голове сезон-2021 с новыми правилами всегда рассматривался как точка возможного возвращения.

В тот момент у меня в голове были мысли о нескольких новых испытаниях. Я больше не думал о «Формуле-1». Хотя не переставал ее любить. И чувствовал, что в сезоне-2021, при новом техническом регламенте, у меня и правда может появиться возможность вернуться», – рассказал Алонсо.

Алонсо подготовил для Гран-при Абу-Даби дизайн шлема в честь Феттеля