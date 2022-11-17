Себастьян Феттель о шансе перейти в «Мерседес»: «Я хотел победить с «Феррари»

Пилот рассказал, что в период выступлений за у него был теоретический шанс перейти в и стать напарником Льюиса Хэмилтона.

При этом, по словам Феттеля, те обсуждения не носили серьезный характер, поскольку немец стремился исполнить свою мечту и выиграть титул в составе «Феррари».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» заканчивает карьеру по окончании этого сезона и сейчас готовится к -Даби – последней гонке чемпионата.

«Я не знаю, может быть такой шанс и был. Я общался по этому поводу с Ники Лаудой. Но, честно говоря, в тот момент я был на середине своего отрезка в «Феррари» и переход в «Мерседес» стал бы громкой историей, ведь Льюис очевидно был их первым номером и я не уверен, что им бы понравилось, если бы мы с ним оказались в одной команде.

К тому же, в то время я и сам был не слишком заинтересован в этом переходе, ведь я был сосредоточен на «Феррари» и очень хотел сделать так, чтобы у нас все получилось, это была моя мечта. Так что да, общение на подобные темы происходит постоянно, но ничего серьезного в этом не было.

Я был бы не против соперничества с Льюисом, это стало бы настоящим испытанием, мне бы понравилось. Но этому не суждено было случиться. В то время я хотел побеждать с «Феррари». Я не хотел менять команду и выигрывать с «Мерседесом».

Я люблю побеждать, но тогда главной целью было победить именно с «Феррари». К сожалению, этого так и не случилось. Думаю, мне бы понравилось выступать вместе с Льюисом», – рассказал Феттель.

Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера