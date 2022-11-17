Мик Шумахер: «Точно знаю, что заслуживаю место в «Ф-1». Буду сражаться за возвращение»

прокомментировал уход из «Хааса».

В следующем сезоне место немца займет его соотечественник .

«Гонка [в Абу-Даби] станет для меня последней за «Хаас». Не буду скрывать тот факт, что я очень разочарован решением не продлевать контракт. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить «Хаас» и «Феррари» за то, что они дали мне возможность. Эти годы, проведенные вместе, помогли мне повзрослеть в техническом и человеческом плане. Особенно в тяжелые моменты я понимал, как люблю этот спорт.

Случались трудности, однако я неуклонно прибавлял, многому научился и точно знаю, что заслуживаю место в «Формуле-1». Эта тема совсем не закрыта. Неудачи делают тебя лишь сильнее.

Я горю желанием выступать в «Формуле-1» и буду упорно сражаться за возвращение на стартовую решетку. PTW (доказать их неправоту – Sports.ru)», – написал Мик в соцсетях.

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