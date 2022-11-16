Ральф Шумахер о Ферстаппене: «Такие поступки могут стоить тебе поддержки команды, Максу нужно повзрослеть»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал инцидент с участием и на этапе в Бразилии.

Ферстаппен отказался пропускать Переса и помогать ему в борьбе с Леклером в общем зачете, а после гонки заявил, что у него были свои причины так поступить.

«Мне кажется, Перес еще в первый сезон в «Ред Булл» доказал, как он готов выкладываться и бороться за команду. Так что Макс поступил несколько эгоистично.

Да, разумеется, Макс добился невероятных успехов, но такие поступки могут стоить тебе поддержки команды. Не знаю, стоило ли оно того. Максу нужно повзрослеть и перестать быть таким упрямым», – рассказал Шумахер.

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