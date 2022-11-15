Серхио Перес о Ферстаппене: «Все позади, продолжим работать как отличная команда»

заявил, что разногласия с в прошлом.

Мексиканец был крайне раздосадован действиями напарника по «Ред Булл» – Макс отказался возвращать позицию перед финишем Гран-при Сан-Паулу.

«Подиум был в кармане, но нехватку темпа усугубила машина безопасности. Теперь сосредоточимся на Абу-Даби.

С Максом и командой мы все обсудили, и это останется внутренним делом. Все позади, и мы продолжим работать как отличная команда, которой являлись до сих пор», – написал Серхио в соцсетях.

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