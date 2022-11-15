Тимо Глок о Ферстаппене и Пересе: «Необъяснимая реакция Макса. Причины должны быть вескими – хотелось бы о них услышать»

поделился оценкой внутрикомандного скандала в «Ред Булл».

Бывшего пилота «Формулы-1» удивил отказ вернуть позицию на Гран-при Сан-Паулу.

«Это не способствует сотрудничеству в следующем сезоне. Перес задумается, поддерживать ли Макса Ферстаппена в будущем.

Нужно помнить о том, что Серхио Перес сделал для Макса в прошлом году в Абу-Даби – а здесь речь шла о четвертом или пятом месте. Необъяснимая реакция Макса. Хотелось бы услышать о причинах – они должны быть очень вескими для отказа от внутрикомандного размена. В данный момент мне кажется, что Макс мог решить ситуацию изящнее», – сказал эксперт немецкого Sky.

Странный бунт Ферстаппена: отказал «Ред Булл» и напарнику в помощи. Похоже на месть за обиду 6-месячной давности

Жак Вильнев об отказе Ферстаппена помогать Пересу: «Не могу понять его реакцию. Почему его так волновало шестое место?»