Жак Вильнев об отказе Ферстаппена помогать Пересу: «Не могу понять его реакцию. Почему его так волновало шестое место?»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года не понимает, почему Макс Ферстаппен отказался помогать напарнику по .

На последних кругах Гран-при Сан-Паулу Ферстаппен отказался пропускать Переса вперед и тем самым не позволил тому заработать дополнительные очки, важные для мексиканца в борьбе за второе место в личном зачете.

«Не могу понять реакцию Ферстаппена. Почему его так волновало шестое или седьмое место? Для него это ничего не меняло, зато для Переса каждая позиция была важной – Серхио помогал ему в прошлом. Здесь ведь не шла речь о том, чтобы отказаться от подиума, как было в случае с Сайнсом и Леклером», – считает Вильнев.

Журналист Питер Уиндзор также шокирован действиями Ферстаппена.

«По мне – это просто странно. Считается, что к этому привел какой-то инцидент – за него Макс и мстил. Но в таком случае это как-то по-детски, это совершенно не соотносится с уровнем чемпиона. Я весь год считал, что Макс действительно повзрослел, что он принял чемпионское звание с ответственностью, но в этот раз мы увидели уровень дерзости, как в «Формуле-Форд». Шокирующее зрелище.

Интересно, нет ли тут влияния Гельмута Марко или Йоса Ферстаппена? Мы знаем, насколько они страстные, насколько увлечены Максом. Но даже если это и так, я все равно разочарован с тем, что Макс поступил в таком духе», – заявил Уиндзор.

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