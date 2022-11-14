Мика Хаккинен: «Ферстаппен – первый номер «Ред Булл», но с его стороны было бы здорово помочь Пересу»

Мика Хаккинен высказался о внутрикомандных трениях в «Ред Булл» на Гран-при Сан-Паулу.

решил не возвращать позицию , несмотря на указание мостика. Ферстаппен уже обеспечил себе титул, его напарник сражается за второе место с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

«Команда всегда на первом месте, и, если есть договоренность о том, как работают напарники, лучше ее придерживаться. Никто из нас не знает, каковы точные условия соглашения Макса с «Ред Булл», но очевидно, что он первый номер – взамен он принес команде два чемпионства.

Тем не менее, временами Серхио сильно помогал Максу, и вместе они выиграли командный титул в этом сезоне. Так что со стороны Макса было бы здорово помочь Серхио финишировать вторым в личном зачете – особенно теперь, когда Серхио и из «Феррари» набрали равное количество очков.

Я видел, что [руководитель «Ред Булл»] Кристиан Хорнер подтвердил: вопрос обсудили, руки пожали, и в Абу-Даби команда сосредоточится на втором месте Серхио. Интересно будет понаблюдать.

Мне не терпится увидеть заключительную гонку. Борьба за второе место в личном и командном зачетах жива – будет любопытно. захочет победить , Шарль – Серхио, на кону многое», – написал двукратный чемпион «Формулы-1» в своей колонке.

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