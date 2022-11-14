Тото Вольфф о столкновении Ферстаппена с Хэмилтоном: «Сейчас эта ситуация не имеет значения – я лучше порадуюсь победе»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф не стал комментировать инцидент со столкновением Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.
Виновным в столкновении стюарды признали Ферстаппена и оштрафовали его на 5 секунд.
«Мне трудно прокомментировать данную ситуацию, поскольку в данный момент она не имеет для меня значения – и я не вижу необходимости делать суждения об этой ситуации, выясняя, кто прав, а кто виноват. Я лучше порадуюсь нашей победе», – рассказал Вольфф.
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