Тото Вольфф о столкновении Ферстаппена с Хэмилтоном: «Сейчас эта ситуация не имеет значения – я лучше порадуюсь победе»

Исполнительный директор не стал комментировать инцидент со столкновением и на Гран-при Сан-Паулу.

Виновным в столкновении стюарды признали Ферстаппена и оштрафовали его на 5 секунд.

«Мне трудно прокомментировать данную ситуацию, поскольку в данный момент она не имеет для меня значения – и я не вижу необходимости делать суждения об этой ситуации, выясняя, кто прав, а кто виноват. Я лучше порадуюсь нашей победе», – рассказал Вольфф.

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