Тото Вольфф: «На болиде Расселла возникла утечка воды – было не вполне ясно, сможем ли мы вообще добраться до финиша»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что Джордж Расселл рисковал не добраться до финиша Гран-при Сан-Паулу.
По словам Вольффа, из-за утечки воды на болиде Расселла был велик риск схода из-за перегрева болида.
При этом команда решила не сообщать Расселлу от технических неполадках, поскольку он в любом случае не мог повлиять на ситуацию:
«По ходу гонки на болиде возникла утечка воды, и было не вполне ясно, сможем ли мы вообще добраться до финиша или нет.
При этом мы все согласились с тем, что лучше просто позволить Джорджу попробовать доехать до конца даже без воды, стараясь охлаждать системы каким-то другим способом. И просто добраться до финиша».
Вольфф добавил, что в «Мерседесе» не рассматривали вероятность применения командной тактики во время гонки в Бразилии:
«Как команда мы выступаем за честные гонки, честную борьбу, и так было всегда. За исключением ситуаций, когда один гонщик еще сохраняет шансы на титул, а другой их уже потерял. На самом деле нам было даже интересно посмотреть на борьбу наших пилотов друг с другом».
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