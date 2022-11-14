Тото Вольфф: «На болиде Расселла возникла утечка воды – было не вполне ясно, сможем ли мы вообще добраться до финиша»

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что рисковал не добраться до финиша Гран-при Сан-Паулу.

По словам Вольффа, из-за утечки воды на болиде Расселла был велик риск схода из-за перегрева болида.

При этом команда решила не сообщать Расселлу от технических неполадках, поскольку он в любом случае не мог повлиять на ситуацию:

«По ходу гонки на болиде возникла утечка воды, и было не вполне ясно, сможем ли мы вообще добраться до финиша или нет.

При этом мы все согласились с тем, что лучше просто позволить Джорджу попробовать доехать до конца даже без воды, стараясь охлаждать системы каким-то другим способом. И просто добраться до финиша».

Вольфф добавил, что в «Мерседесе» не рассматривали вероятность применения командной тактики во время гонки в Бразилии:

«Как команда мы выступаем за честные гонки, честную борьбу, и так было всегда. За исключением ситуаций, когда один гонщик еще сохраняет шансы на титул, а другой их уже потерял. На самом деле нам было даже интересно посмотреть на борьбу наших пилотов друг с другом».

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