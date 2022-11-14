Эстебан Окон о спорах с командой по радио: «Возникло недопонимание, я не собирался сдерживать Алонсо»

признал, что его общение с командой на финише Гран-при Сан-Паулу со стороны казалось более резким, чем было на самом деле.

В завершающей фазе гонки с появлением автомобиля безопасности на трассе сложилась ситуация, в которой пилот «Альпин» с более свежими шинами ехал позади напарника, а впереди Окона находился Себастьян Феттель на более жестких и старых покрышках.

Гоночный инженер Джош Пекетт обратился к Окону с просьбой спокойно пропустить Алонсо вперед, но сначала не получил ответа, поэтому через какое-то время еще раз связался со своим гонщиком.

– Итак, еще раз: Фернандо позади, у него преимущество в шинах. Давай сосредоточимся не на нем, а на том, как обогнать Феттеля. Давай убедимся, что мы пропустим Фернандо чисто. Ты можешь подтвердить?

– Дайте мне побороться! Я все сделаю, когда ситуация успокоится. Мы можем все потерять на рестарте.

– Эстебан, я не хочу, чтобы ты боролся с Фернандо. Понятно?

– Сейчас мне нужно обогнать Феттеля. Я не буду бороться с Фернандо.

– Хорошо. Ты можешь обогнать Феттеля. Просто я хочу, чтобы ты не связывался с Фернандо.

В результате в «Альпин» сумели вырулить из сложной ситуации: Окон на рестарте бросился в атаку на Феттеля и сразу же его обогнал, а затем пропустил Алонсо.

Руководитель команды Отмар Сафнауэр признал, что в коллективе заранее решили разделить стратегии пилотам.

«Пилоты все знали. У Фернандо было три пит-стопа – в итоге он заканчивал гонку на более свежих шинах и Эстебан его пропустил. Все сработало хорошо».

«Думаю, возникло недопонимание, я не собирался сдерживать Фернандо, – отметил Окон. – Я сказал, что позволю ему обогнать себя на рестарте, но сначала справлюсь с Себом. В любом случае я не смог бы удержать напарника позади, я был в курсе происходящего, команде не требовалось указывать мне, что делать».

Француз также высказался о критических словах испанца в свой адрес после спринта, по ходу которого пилоты столкнулись:

«Его слова прессе были не очень приятными. Я всего его уважал. Он – легенда. И всегда буду его уважать, независимо от того, что он сказал. Хотя предпочитаю разговоры с глазу на глаз».

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