Алонсо и Роберто Карлос встретились на Гран-при Сан-Паулу

Гонщик Фернандо Алонсо выложил фотографию с Роберто Карлосом у боксов команды на Гран-при Сан-Паулу.

«С легендой», – подписал Алонсо фото с бывшим защитником сборной Бразилии по футболу, «Реала», «Интера» и «Анжи».

Двукратный чемпион «Формулы-1» является фанатом мадридского «Реала».

Гонка в Бразилии начнется в 21:00 по московскому времени, следить за ней можно будет на странице онлайна Sports.ru.

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Фото: инстаграм Фернандо Алонсо