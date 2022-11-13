Зак Браун: «Формату гоночного уик-энда со спринтом не нужны кардинальные изменения»

Исполнительный директор рассказал о том, что «Формуле-1» не стоит кардинальным образом менять формат гоночного уик-энда, который предусматривает проведения спринта.

По словам Брауна, формат спринта требует лишь небольших доработок.

«Сам спринт получился приятным. Думаю, этому способствовали и особенности этой трассы, и это показывает, что в следующем году «Ф-1» стоит с осторожностью подходить к выбору этапов, где пройдут спринты.

Мы также изучаем возможность доработки, эволюции этого формата в следующем году. Но нужно действовать осторожно. И я точно не считаю, что этому формату нужны кардинальные изменения.

В пятницу на заседании Комиссии «Формулы-1» мы обсуждали вопрос действия правила закрытого парка во время уик-эндов со спринтами. Возможно, стоит сделать так, чтобы правило закрытого парка начинало действовать уже после спринта – чтобы придать больше смысла второй практике. Так что да, есть какие-то вещи, которые мы можем улучшить в этом формате. Но речь идет именно об эволюционных, а не революционных изменениях.

Выбор же трасс для спринтов нужно делать на основе наличия возможностей для обгонов. То есть, понятно, что спринт в Монако был бы очень скучным. Трасса же в Бразилии, вероятно, одна из лучших для проведения спринта. У нас есть своего рода рейтинг трасс, места в котором распределяются в зависимости от того, насколько хорошо трек подходит для спринта. Бразилия находится наверху этого рейтинга, Монако же внизу. И мы бы также хотели более или менее равномерно распределить спринты на дистанции сезона», – рассказал Браун.

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