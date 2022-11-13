Джордж Расселл: «Лишний «софт» сыграет в пользу «Ред Булл», Ферстаппен – по-прежнему фаворит»

Пилот «Мерседеса» высказался о шансах на Гран-при Сан-Паулу.

Рассел выиграл спринт, обогнав из «Ред Булл», который использовал шины «медиум», в отличие от основных соперников.

«Безусловно, это приятное чувство – пересечь финишную черту первым. И обгон Макса получился не столь простым, как хотелось бы. Ему было нечего терять, поэтому он достаточно агрессивно оборонялся. Но здорово, что команда добивается прогресса.

Я очень горжусь работой каждого сотрудника. Для нас это огромный стимул, как бы ни сложилась гонка», – заявил британец после финиша.

Расселл высказался о том, что Ферстаппен сохранил лишний «софт» на Гран-при, хоть и страдал на «медиуме» в спринте:

«Этот «софт» сегодня их сдержал, а завтра сыграет в их пользу. Без сомнения, это были лучшие покрышки, и немного странно, что разница оказалась настолько большой. Не думаю, что кто-то этого ожидал. Мы выбирали между «софтом» и «медиумом», ситуация была 50 на 50.

Предстоит поразмыслить, как действовать в гонке, ведь в какой-то момент придется использовать «медиум». И непохоже, что опыт будет приятным».

Наконец, Джордж поделился мнением о прогрессе «Мерседеса»:

«Мы движемся вперед, это очевидно. И конкурентоспособность команды удивляет. В Остин мы привезли существенное обновление, но не ожидали, насколько хорошо оно сработает – конечно, нам это нравится.

Да, Макс не провел свой обычный день, а в практике его скорость была очень высокой, поэтому я ожидаю, что Макс и по-прежнему являются фаворитами».

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