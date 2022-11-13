Гасли получил предупреждение – стюарды приняли решение не штрафовать гонщика «Альфа Таури»

Пилот получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Сан-Паулу.

Гасли находился под расследованием в связи с тем, что гонщика подозревали в слишком медленной езде на установочных кругах. В итоге стюарды, изучив обстоятельства, решили ограничиться предупреждениями.

В данный момент на счету Гасли уже 10 штрафных баллов. В том случае, если он наберет еще 2, француз будет вынужден пропустить одну гонку.

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