Гасли получил предупреждение – стюарды приняли решение не штрафовать гонщика «Альфа Таури»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Сан-Паулу.
Гасли находился под расследованием в связи с тем, что гонщика подозревали в слишком медленной езде на установочных кругах. В итоге стюарды, изучив обстоятельства, решили ограничиться предупреждениями.
В данный момент на счету Гасли уже 10 штрафных баллов. В том случае, если он наберет еще 2, француз будет вынужден пропустить одну гонку.
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