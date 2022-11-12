Гасли под расследованием после спринта. Пьер в 2 штрафных баллах от дисквалификации на этап

Теги Гран-при Бразилии ФИА Альфа Таури Формула-1 регламент Пьер Гасли Авто

Действия гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли расследуют стюарды после спринта на Гран-при Сан-Паулу.

Гасли предположительно ехал слишком медленно на установочных кругах.

За последние 12 месяцев Пьер набрал десять штрафных баллов. Еще два балла приведут к пропуску одного Гран-при.

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