Льюис Хэмилтон: «В гонке постараемся работать как команда и удержать соперников позади»

Пилот подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Хэмилтон сумел закончить заезд третьим и завтра будет стартовать со второй позиции, поскольку Сайнса ждет штраф за замену мотора.

«Я очень, очень рад быть здесь, невероятный уик-энд. Вчера был очень трудный день, а сегодня поддержка трибун была потрясающей. Я стартовал восьмым и медленно прорывался наверх. И мои поздравления Джорджу!

И конечно, все это также заслуга ребят и на базе команды, и тех кто работает здесь. Потрясающий результат. То, что завтра мы будем стартовать с первого ряда – это невероятно. А дальше мы постараемся работать как команда и удержать соперников позади. Мы будем стараться изо всех сил.

Если завтра мы сможем хорошо справиться с износом шин, и погода тоже будет хорошей, то все в наших руках. Победить в Бразилии было бы просто невероятно», – рассказал Хэмилтон.

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