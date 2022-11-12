Эдуард Николаев: «Многие соперники хоть и радуются, что «КАМАЗа» не будет на «Дакаре», но в какой-то степени расстроены»

Пилот «КАМАЗ-мастера» высказался об отказе от участия в «Дакаре» 2023 года и отношении к этому конкурентов.

Команда, доминировавшая в зачете грузовиков, не согласилась с требованиями ФИА для российских спортсменов.

«Многие соперники хоть и радуются, что «КАМАЗа» не будет, но, как правило, всегда любой спортсмен хочет соревноваться с сильным соперником. Чтобы была интересная борьба. Для нас это всегда было важно, где бы мы ни участвовали. Уверен, это так же необходимо и нашим соперникам.

Да, не будет «КАМАЗа», «МАЗа», наверное, появятся новые лидеры «Дакара», но, думаю, все равно в какой-то степени наши конкуренты расстроены. В том плане, что всегда хочется, чтобы был лидер. На него все смотрят, берут пример, стараются повторить какие-то технические решения топовых, лидирующих команд. Только в этом случае победа будет полноценной. Мы тоже, конечно, расстроены, но, тем не менее, мы готовим себя, чтобы в любой момент мы смогли – как нам только скажут, что все, да, можно, мы могли выехать на подготовленной технике, с подготовленными экипажами и показать достойный результат», – заявил пятикратный чемпион ралли-рейда.

«Мы заодно с президентом России, на провокации ФИА не пойдем». Руководитель «КАМАЗ-мастер» об отказе от «Дакара»

Карякин пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию: «Подписывать бумагу не собираюсь»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram