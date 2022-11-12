Мик Шумахер о 20-м месте: «Недостаточная температура шин привела к большой разнице в сцеплении»

объяснил последнее место в квалификации на Гран-при Сан-Паулу.

Шумахер показал 20-е время, а его напарник по «Хаасу» завоевал поул. В первом сегменте Мик перешел на «слики» раньше Кевина и в итоге оказался на 2,4 медленнее датчанина.

«Мне пришлось выехать на мокрый участок трассы на круге выезда, чтобы пропустить Эстебана [Окона] и Себастьяна [Феттеля], что, конечно, не пошло на пользу шинам. Думаю, из-за этого температура шин была недостаточной, что привело к большой разнице в сцеплении на первом круге. Поэтому на втором круге у меня не было ощущения, что я могу проехать значительно быстрее.

Жаль, сегодня у нас была очень сильная машина. Мы могли показать хороший результат», – отметил Шумахер в интервью немецкому Sky.

Руководитель «Хааса»: «Шумахер мог проехать в квалификации быстрее»

Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?

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