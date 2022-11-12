Руководитель «Хааса»: «Шумахер мог проехать в квалификации быстрее»
Мика Шумахера раскритиковали за слабое выступление в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.
Гонщик «Хааса» занял последнее место в сессии, в то время как его напарник Кевин Магнуссен взял поул-позицию.
«Мне пришлось ехать по влажной траектории, чтобы пропустить Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля на быстрых кругах. В итоге я остудил шины, из-за чего я не смог хорошо проехать свой быстрый круг», – отметил Мик.
Однако это объяснение не удовлетворило руководителя команды Гюнтера Штайнера:
«Мик должен выжимать из таких ситуаций максимум. После выезда из боксов он не был уверен в сликах, но судя по тому, что мы видели – он мог проехать круг быстрее».
Друг Шумахера и эксперт Sky Germany Тимо Глок уверен, что 23-летний пилот должен был атаковать в квалификации:
«В таких условиях приходится крупно рисковать, но Мик, похоже, этого не сделал».
Считается, что место Шумахера в «Хаасе» в следующем году займет ветеран Нико Хюлькенберг.
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