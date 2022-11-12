Руководитель «Хааса»: «Шумахер мог проехать в квалификации быстрее»

раскритиковали за слабое выступление в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Гонщик «Хааса» занял последнее место в сессии, в то время как его напарник взял поул-позицию.

«Мне пришлось ехать по влажной траектории, чтобы пропустить Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля на быстрых кругах. В итоге я остудил шины, из-за чего я не смог хорошо проехать свой быстрый круг», – отметил Мик.

Однако это объяснение не удовлетворило руководителя команды :

«Мик должен выжимать из таких ситуаций максимум. После выезда из боксов он не был уверен в сликах, но судя по тому, что мы видели – он мог проехать круг быстрее».

Друг Шумахера и эксперт Sky Germany Тимо Глок уверен, что 23-летний пилот должен был атаковать в квалификации:

«В таких условиях приходится крупно рисковать, но Мик, похоже, этого не сделал».

Считается, что место Шумахера в «Хаасе» в следующем году займет ветеран Нико Хюлькенберг.

Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram