Руководитель «Хааса»: «Шумахер мог проехать в квалификации быстрее»

Теги Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Авто

Мика Шумахера раскритиковали за слабое выступление в квалификации к Гран-при Сан-Паулу. 

Гонщик «Хааса» занял последнее место в сессии, в то время как его напарник Кевин Магнуссен взял поул-позицию. 

«Мне пришлось ехать по влажной траектории, чтобы пропустить Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля на быстрых кругах. В итоге я остудил шины, из-за чего я не смог хорошо проехать свой быстрый круг», – отметил Мик. 

Однако это объяснение не удовлетворило руководителя команды Гюнтера Штайнера

«Мик должен выжимать из таких ситуаций максимум. После выезда из боксов он не был уверен в сликах, но судя по тому, что мы видели – он мог проехать круг быстрее». 

Друг Шумахера и эксперт Sky Germany Тимо Глок уверен, что 23-летний пилот должен был атаковать в квалификации: 

«В таких условиях приходится крупно рисковать, но Мик, похоже, этого не сделал».

Считается, что место Шумахера в «Хаасе» в следующем году займет ветеран Нико Хюлькенберг.

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