Квалификация остановлена красными флагами после вылета Расселла в гравий. Магнуссен на промежуточном поуле, над трассой усилился дождь

Теги Гран-при Бразилии Феррари Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл вылетел в гравий в третьем сегменте квалификации на Гран-при Сан-Паулу и не смог самостоятельно выехать.

Сессию остановили красными флагами. Все пилоты, кроме пилота «Феррари» Шарля Леклера, успели поставить время на «сликах», над трассой усилился дождь.

Промежуточный поул занимает Кевин Магнуссен из «Хааса».

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