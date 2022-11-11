Квалификация остановлена красными флагами после вылета Расселла в гравий. Магнуссен на промежуточном поуле, над трассой усилился дождь

Гонщик вылетел в гравий в третьем сегменте квалификации на Гран-при Сан-Паулу и не смог самостоятельно выехать.

Сессию остановили красными флагами. Все пилоты, кроме пилота , успели поставить время на «сликах», над трассой усилился дождь.

Промежуточный поул занимает Кевин Магнуссен из .

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