Дождь идет над трассой Гран-при Сан-Паулу за полчаса до квалификации

Квалификация на Гран-при Сан-Паулу, по всей видимости, состоится под дождем либо на подсыхающей трассе.

Над автодромом имени Жозе Карлуса Пасе идет дождь. Интенсивность осадков уменьшилась за полчаса до старта сессии, однако ожидается, что она вновь возрастет перед вторым сегментом.

Начало квалификации – в 22:00 по московскому времени.

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