Льюис Хэмилтон: «Победить «Феррари» важно для всех в «Мерседесе», особенно с учетом взлетевших цен в Великобритании»

высказался о потенциальной победе над «Феррари» в Кубке конструкторов.

За два этапа до окончания сезона уступает Скудерии 40 очков в борьбе за второе место.

«Я знаю, как это важно для команды и всех сотрудников на базе в плане бонусов. Особенно в то время, когда цены на энергию зашкаливают, расходы на проживание в Великобритании взлетели. Мне говорили, и я сам вижу, какое значение это для них имеет и как глубоко мы должны копнуть, чтобы догнать соперников.

Если получится, это будет потрясающе. Но надо оставаться реалистами: на протяжении большей части сезона у «Феррари» прекрасная машина. Не знаю, что случилось в прошлый уик-энд [в Мексике], но, скорее всего, в эти выходные они вновь окажутся среди лидеров. Хотя кто знает. Победить их будет совсем не просто.

Однако если мы сможем, это будет просто замечательное возвращение, а также послание соперникам перед зимним перерывом: мы настроены серьезно», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Сан-Паулу.

Хэмилтон прокомментировал тот факт, что третья позиция позволит «Мерседесу» больше использовать аэротрубу:

«Что касается разработок, я не знаю всех последствий, но третья команда получает больше времени в аэротрубе, чем вторая. Инженеры могут рассказать, хотят они этого или нет. Сейчас мы в борьбе и хотим победить – вот наша цель».

По мнению британца, трасса в Бразилии подойдет «Мерседесу» больше, чем автодром Гран-при Абу-Даби:

«Из двух оставшихся треков это для нас лучший вариант. Думаю, на следующем этапе нам будет тяжело из-за длинных прямых».

Маттиа Бинотто: «Феррари» довольно рано остановила работу над развитием машины этого года»

Шарль Леклер: «Сделаю все ради чемпионства в 2023-м. Я очень нетерпелив»