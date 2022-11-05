Шарль Леклер: «Сделаю все ради чемпионства в 2023-м. Я очень нетерпелив»

рассказал о чемпионских амбициях и будущем в «Феррари».

Монегаск возглавлял турнирную таблицу в начале сезона, а сейчас сражается с пилотом за вторую строчку.

– Если бы прошлой зимой тебе сказали, что ты выиграешь три Гран-при, заработаешь еще семь подиумов и девять раз возьмешь поул, подписался бы ты на это?

– Нет, я бы согласился только на титул! Однако для меня это был бы благоприятный прогноз, ведь сезоны-2020 и 2021 получились тяжелыми. Скачок вперед – результат упорной работы. По ходу нынешнего года мы забываем об этом, но в прошлом году случались уик-энды, когда седьмое место было хорошим ориентиром. Сейчас наши цели выше. Не всегда все идет так, как нам хотелось бы, но мы стараемся прибавить.

– Когда ты понял, что шансов не титул не осталось?

– Многие считают, что [после схода] на , но для меня это была гонка в Спа. Во время летнего перерыва я считал, что еще можно сражаться до конца сезона, а стал первым уик-эндом, где «Ред Булл» по-настоящему продемонстрировал превосходство в темпе.

– Ровно через год начнутся вопросы о твоем будущем в «Феррари». Думал ли ты об этом или пока рано?

– У меня контракт до конца сезона-2024, и сегодня мне кажется, что срок еще очень далеко. Я всегда любил «Феррари», я хочу стать чемпионом с этой командой, хочу сделать это как можно скорее. Когда придет время оценить перспективы, я подумаю, но я люблю эту команду.

– Ты сказал, что хочешь выиграть титул как можно скорее. Похоже, ты говоришь о сезоне-2023 …

– Так и есть! Знаю, президент [Джон Элканн] сказал, что цель должна быть достигнута к 2026 году, но я как гонщик не могу думать о таком дедлайне. Я очень нетерпелив. Я буду готовиться и сделаю все ради чемпионства в 2023-м.

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