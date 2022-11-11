Фернандо Алонсо: «Я должен на 60 очков опережать всех пилотов средней группы»

Фернандо Алонсо поделился свежими подсчетами потерянных очков.

Гонщик «Альпин» неоднократно сходил из-за технических проблем в 2022 году. Алонсо уверен, что должен был в доминирующем стиле выиграть у других представителей средней группы. В реальности Фернандо проигрывает 40 очков пилоту и 11 баллов своему напарнику .

Алонсо согласился с утверждением, что девятое место в чемпионате не отражает его скорость:

«Да, безусловно. На самом деле я должен на 60 очков опережать любого другого пилота средней группы.

Надеюсь, после 2022-го мне будет невероятно везти в следующем году. Я пять раз сходил из-за проблем с мотором, но еще в четырех гонках финишировал без батареи. Еще были случаи, когда машина не смогла стартовать, как в Австрии, или я терял колесо на пит-стопе. Потрясающе, что из 20 гонок проблемы возникали где-то в девяти – это почти 50 процентов.

Не думаю, что мы могли одержать победу [в 2022 году] – то, что случилось в Венгрии в прошлом сезоне, может не повториться еще 100 лет. Насчет подиума не знаю – может, у нас был шанс в Канаде и Австралии».

Фернандо рассказал о целях на Гран-при Сан-Паулу:

«Увидеть клетчатый флаг! Думаю, в этом году я каждый раз финишировал выше «Макларенов», когда видел клетчатый флаг. Просто это происходило не так часто, как хотелось бы. Но если мы доедем до конца гонки здесь и в Абу-Даби, то завершим сезон выше».

Двукратный чемпион ответил на вопрос о том, компенсируются ли его неудачи везением в будущем:

«Да. Но, думаю, , , Джордж [Расселл] или многие другие пилоты либо не выиграли ни одной гонки в «Формуле-1», либо никогда не победят в чемпионате. Мне очень повезло завоевать два титула».

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