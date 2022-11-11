Льюис Хэмилтон о соцсетях: «Я беспокоюсь за детей – травля может пагубно сказаться на их будущем»

рассказал, почему переживает из-за обстановки в социальных сетях.

Пилот , как и его коллега из , в последнее время высказывались о «токсичности» соцсетей. После этого ФИА объявила, что будет бороться с онлайн-оскорблениями, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

«Вопрос в том, что мы можем сделать. Я не контролирую социальные сети, как и любой из нас. Не в курсе, что делают онлайн-платформы, но, естественно, я уверен, что для защиты людей надо сделать больше. В то же время я действительно не знаю, каким должно быть решение.

Я беспокоюсь за детей, которые испытывают какие-то вещи… Мы говорим о взрослых, которые подвергаются травле, но это особенно пагубно может сказаться на будущем детей», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис ответил на вопрос о том, что для него значат заявления президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который призвал автоспорт к борьбе с онлайн-буллингом и вступился за стюарда, которой приходили угрозы:

«Для меня такое ничего не значит, это просто слова. Должны быть какие-то действия».

«Формула-1» будет бороться с токсичностью в соцсетях с помощью ИИ

Президент ФИА призвал автоспорт к борьбе с онлайн-оскорблениями: «Уровень токсичности достиг критической отметки»