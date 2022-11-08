Президент ФИА призвал автоспорт к борьбе с онлайн-оскорблениями: «Уровень токсичности достиг критической отметки»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о необходимости противостоять оскорблениям в интернете в автоспортивном сообществе.

Бен Сулайем подчеркнул, что они стали «пятном на нашем спорте», а «уровень устойчивой токсичности достиг критической отметки».

Президент рассказал о предпринимаемых мерах: диалоге с онлайн-платформами, властями и другими спортивными организациями, исследовании онлайн-хейта в автоспорте и использовании искусственного интеллекта для выявления и устранения оскорбительного контента в социальных сетях ФИА. Кроме этого, в ближайшие месяцы начнется «согласованная кампания с использованием мощи и охвата всей Федерации, насчитывающей 224 автомобильные и спортивные организации в 146 странах на пяти континентах».

«В спорте кипят страсти, но нельзя мириться с онлайн-притеснениями, оскорблениями и хейтом. Все, кто имеет отношение к нашему спорту – пресса, команды, пилоты и фанаты – должны сыграть свою роль. Мы не можем это игнорировать. Я призываю всю экосистему автоспорта отстаивать свою позицию.

Мы должны выступить. Это должно прекратиться», – заключил бен Сулайем.

В последние недели о «токсичности» социальных сетей говорили пилот и его коллега из Льюис Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «Соцсети становятся токсичнее. Нам всем нужно отказаться от них в конечном итоге»