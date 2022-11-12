Гран-при Сан-Паулу-2022. 2-я практика. Окон – 1-й, Перес – 2-й, Расселл – 3-й
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
12 ноября 2022 года
2-я практика
1. Эстебан Окон («Альпин») – 1.14,604 (27 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,184 (36)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,312 (31)
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,445 (29)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,494 (30)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,533 (32)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,032 (31)
8. Мик Шумахер («Хаас») +1,080 (40)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,211 (37)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,247 (24)
11. Карлос Сайнс («Феррари») +1,252 (37)
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,261 (31)
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,264 (36)
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,390 (28)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,443 (33)
16. Николас Латифи («Уильямс») +1,577 (33)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,659 (42)
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,796 (43)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,864 (36)
20. Логан Сэрджант («Уильямс») +1,876 (28)
Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
Гран-при Сан-Паулу-2022. 1-я практика. Переса, Леклера и Ферстаппена разделили 0,008 секунды
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